ECCOLA QUI LA #DECIMASBIELLATA!

DAL 2010, MUSICA FORMIDABILE , BIRRE ANCHE E CIBO IDEM.

? 6-7-8-9 GIUGNO ?

========| GIOVEDì 06/06 |========

DEROZER PERSIANA JONES

========| VENERDI 07/06 |========

REEL BIG FISH WATER TOWER

========| SABATO 08/06 |========

DOPE D.O.D. NDP CREW & MENAZONE

========| DOMENICA 09/06 |========

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI guest

—————————————————-

? Ingresso GRATUITO tutte le sere!

? Inizio concerti h21, ma venite pure prima a bere, mangiare e farvi un giro per le bancarelle!

? Servizio BAR, CUCINA, PIZZA e BIRRETTE dalle h18!

? Evento al coperto, si terrà anche in caso di SOLE!

? Evento totalmente a SCOPO BENEFICO! (noi non ci guadagniamo niente, magari qualche birretta!)

? Parcheggi adiacenti alla manifestazione, nonostante ciò non fatevi ritirare la patente per quella birra in più! Organizzatevi in modo alternativo e raggiungeteci così:

? BlaBlaCar ? http://goo.gl/uZrpFX

? Treno ? http://goo.gl/pzF6O8

? Taxi ? http://goo.gl/wT6A1o

? Piedi ? Se ti fermano, quelli non possono ritirarteli