Eccoci qua, finalmente dopo tanto penare mentre voi siete a sciacquarvi la uallera al mare qui non si molla neanche un metro e nonostante inaspettate defezioni siamo riusciti a portare in Italiaj i Last Rough Cause, trio punk/oi! nato nel 1983 a Darlington e che negli anni ha suonato con band del calibro di Uk Subs, The Business, 999, Public Image Limited, Major Accident, The Damned, Rancid e Stiff Little Fingers. Il loro stile è un misto tra Buzzcocks e Cockney Rejects, i loro testi parlano degli argomenti che rasati e crestati amano, birra, stadio, scena, amicizia, orgoglio, working class, e la band vanta anche due partecipazioni al Rebellion Festival (2009, 2012). Piatto fine per palati forti, per chi come noi ama il suono distorto della chitarra e le sonorità tipicamente ’77. A supportare le cariatidi britanniche ci saranno i Merry Widow Punk Trio con la loro carica di simpatia ed ironia a scaldare i vostri cuori prima che l’alcool prenda il sopravvento su di voi, non mancate o verrete stramaledetti da Montezuma!!!