LIVE/FOR/LIFE/2019 PUNK vs CANCER

Decima edizione del Live For Life, il festival di beneficenza verso l’A.I.R.C. (associazione per la ricerca sul cancro) organizzato dagli Atropina Clan, che si terrà al Padiglione 14 – c.so Pastrengo 40, Collegno (TO).

Dopo le fortunate edizioni degli scorsi anni, che ha visto trasformare il LIVE/FOR/LIFE anno dopo anno fino a diventare un festival molto atteso e partecipato, anche quest’anno non sarà da meno, con band e perfomers sempre all’altezza delle aspettative e variegate nei generi, ma soprattutto, tutti spinti dalla stessa voglia di esserci per fare del bene e raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.

La location per questa edizione sarà il PADIGLIONE 14 a Collegno (TO), un locale “storico” per la musica live torinese.

La formula è sempre la stessa, musica live a partire dalle 21.30 fino alle 00.30 con 4 band (una sarà una sorpresa) che si daranno il cambio sul piccolo ma ben fornito palco del PADIGLIONE 14 dove non mancheranno ospiti a sorpresa e DJ SET per il resto della notte.

Come nelle precedenti edizioni gli artisti si esibiranno a titolo gratuito e tutto il ricavato delle offerte del pubblico saranno interamente devoluti all’ AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

A fine serata sarà annunciato l’incasso ed il lunedì successivo all’evento sarà pubblicato il bollettino postale con l’importo devoluto nella pagina ufficiale facebook degli Atropina Clan

Gli ospiti di quest’anno sono:

AHIA fancleb (Aosta HC)

The Playground (Torino punk old school)

Info line 377 3172575 (RENO)

mail punkreno@yahoo.it