Venerdì 2 Agosto

Hellfire Booking, in collaborazione con Apocalypse Extreme Agency, Lo-Fi Creatures Events e Mu Parma, è lieta di presentare:

MADBALL

Mantenere la coerenza, l’autenticità e l’integrità, non è mai stato di certo un problema per la band più dura di New York, la band che ha lavorato più duro degli altri, in una sola parola i Madball. Una storia lunga ben venticinque anni come entità attiva in studio ed in sede live, i Madball hanno rilasciato poco più di un anno fa la loro ultima fatica discografica dal titolo “Fo the cause”, una firma in più nella collezione del New York Hardcore che solo i Madball avrebbero potuto lasciare. L’album, propriamente intitolato, non rivisita poi molto quello che la band è stata a partire dal 1994, ma piuttosto rappresenta la posizione che la band ha mantenuto nel tempo e come sono ancora una vera e propria entità dopo venticinque anni di attività. Attraverso la storia della band si capisce come i Madball abbiano centrato la loro missione; portare avanti una semplice eppure retta causa, e questa volta, hanno sentito la necessità di definire quella causa in modo più conciso rispetto al passato. In proposito, Freddy Cricien, frontman della band dice: “If you’re not fighting for a cause, you’re not participating in life. Simple as that. Speak up, fight, educate yourself, make a difference and make sacrifices for what’s important to you.”. Parole sante.

“For the cause” ha visto due importanti contributi: in primo luogo il ritorno del chitarrista Matt Henderson, che non appariva su un album dei Madball da “Hold it down” del 2000; in secondo luogo la presenza in regia di Tim Armstrong dei Rancid che ha regalato a questo album una produzione stellare che ha valorizzato enormemente il sound della band.

In conclusione, “For the cause” è l’album perfetto che celebra una band che è ormai un nome di culto della scena Hardcore mondiale, con ben venticinque anni di attività sulle spalle e una serie infinita di shows in tutto il mondo, in una sola parola: Madball. Concludendo con le parole di Freddy: “We don’t know how to do anything else at this point. We raise our families to the best of our ability; we do MADBALL to the best of our ability… So far so good, and we don’t feel that we’ve reached our full potential in either of those areas just yet.”

VENERDI 02 AGOSTO | CIRCOLO MU, PARMA

UNICA DATA NEL NORD ITALIA

