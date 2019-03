90 All’ora live Matrioska ?

Sabato 4 Maggio 2019?

Stanotte l’Alcatraz si tinge dal pop al rock and roll al punk, con la band milanese più cool degli anni 90’…MATRIOSKA…tornano sul palco dell’Alcatraz i mitici Matrioska che scalderanno la serata prima di un altro mitico 90’all’ora che tingerà la serata con i pezzi più importanti degli anni 90 e le sue fantastiche hit!!!!

In pista 2 troverete il nostro format HOT IN HERE ovvero hip hop ed in pista 3 TECH ME HOUESE per gli amanti della tek-house.

ore 23.00 live Matrioska