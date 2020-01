SABATO 25 GENNAIO

Merkel Market

Il progetto Merkel Market nasce a Milano nel 2012 .

L’attuale lineup è così composta:

• Diego Quartara alla voce(Zona,Node,Matra),

• Marco Di Salvia alla batteria (Hardline, Pino Scotto,Node,Yak),

• Mapo (PDD) al basso, subentrato al predecessore MHDM (Yak),

• Lo Slavo basso (Zona,Yak, Bultaco DC ex Indigesti).

Genere proposto Italian Post HC. Influenze musicali: Negazione,The Locust.

Sin dalle prime apparizioni live la band si è subito affermata all’interno del panorama italiano punk/ hc riscuotendo ottimi feedback e curiosità data la particolare line-up.

Nel novembre del 2014 Maurizio Nichetti collabora in studio con la band per la realizzazione di alcuni recitati (presenti sul sito ufficiale).

Nel gennaio del 2015 inizia la collaborazione con Luigi Loia (airbrushfree.net) per la realizzazione

dell’artwork.

Nel marzo del 2015 viene realizzato il videoclip de “La bambina” (presente sul sito ufficiale e sui social)

Il 30 settembre 2016 per Prismopaco Records la band ha pubblicato il suo primo full-lenght “La tua Catena” in vendita presso tutti i digital stores.

Il disco è stato pubblicizzato in collaborazione con l’agenzia Astarte ed ha raccolto consensi presso tutte le principali funzine e giornali.

Nell’ottobre 2016 è uscito il secondo video ufficiale della band “ Il Dittatore”.

A Gennaio 2018 la esce il 3° video ufficiale tratto da “La tua Catena” del pezzo “Io Voglio Vivere come Te” in collaborazione con MB Video Maker di Monica Bellenzier.

Nel 2018 a causa di alcuni cambi di lineup, la band si è dedicata alla scrittura e registrazione del nuovo EP che sarà in uscita per Novembre 2019.

Il prodotto comprenderà 4 pezzi originali ed una cover dei Wretched “Devi Riuscire”, registrati in 2 sessioni di studio differenti C/o il San Pedro Studio di Milano in collaborazione con Antonio Cooper Cupertino e C/o IvoryTears Music Works di Somma Lombardo.

