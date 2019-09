Sabato 9 Novembre 2018

Ex Caserma Occupata presenta :

—- METAL INFECTION VOL 3 —-

A partire delle 22:00

– SuperNaughty (Heavy Rock da Livorno – Argonauta Records)

I Supernaughty si sono formati a Livorno nel 2014 dall’esperienza di quattro amici musicisti, attivi da più di 20 anni nella scena underground labronica.

Inizialmente suonano cover dei primi Black Sabbath, ma già dal 2015 iniziano a comporre brani inediti heavy rock con sonorità tipiche degli anni ‘90.

Nel 2015 autoproducono l’EP “Welcome to my V” al quale segue una estesa attività live che porta la band ad aprire agli storici Fatso Jetson.

Nel 2016 un cambio in corsa di bassista, permette alla band di concentrarsi maggiormente sui nuovi brani e a febbraio 2018 “Vol.1” debutta per Argonauta Records. http://theobelisk.net/obelisk/2018/02/19/supernaughty-vol-1-track-by-track-stream/

L’album è composto da sette canzoni che si rifanno ad un potente heavy rock con influenze stoner e early-grunge.

Il tour di promozione di “Vol.1” fa tappa in 15 città italiane, e vede i supernaughty come band di apertura a High in Fire, Zeke, Strana Officina.

Nel 2018 un piccolo tour in Norvegia (con i compagni di roster Kal-El) e una data italiana con gli svedesi Deville, concludono la seconda parte del tour di promozione di “Vol.1”

Recentemente la band è tornata in studio e sta ultimando la registrazione del loro secondo album.

I supernaughty sono:

Filippo Del Bimbo (chitarra)

Alessio Franceschi (batteria)

Angelo Fagni (voce e chitarra)

Luca Raffoni (basso)

Booking: supernaughtyband@gmail.com

Info: https://www.facebook.com/supern4ughty/

– 4-Dimensional Rage (Thrash metal dalle campagne toscane)

I 4-Dimensional Rage nascono nel 2016 dalle ceneri della band And Desolation, band nata dalla collaborazione di Fabrizio Ferzola (Subhuman), Federico Fulceri (ex Subhuman), Luca Ridolfi (ex Narkhan) e Francesco Niccolai (ex Dead Soul). Si aggiunge alla band nel 2016 appunto Federico Viviani (Svlfvr, New Horizons, ex Dead Soul) a completare la formazione. Il quintetto inizia a produrre materiale proprio, spaziando dal thrash al death metal. Nel 2017 esce dalla band Francesco Niccolai ed entra stabile Fabien Marangio (ex Subhuman). Attualmente stanno ultimando la loro demo di prossima uscita e tra il 2018 e 2019 hanno effettuato concerti vari in giro per la Toscana.

– Diesanera (Gothic da Livorno – Volcano Records & Promotion)

I Diesanera nascono nell’anno 2015 come studio project, grazie a un’ idea di Valerio Voliani (ex singer di Icycore, ABSOLUTE PRIORITY e Motus Tenebrae) e Ilario Danti (ex chitarrista dei

Death SS e Madness of Sorrow). Il progetto porta ben presto alla stesura di molti pezzi, alcuni dei quali costituiranno quella che è la struttura del disco “CRUMBS”, un album dalle atmosfere prevalentemente gotiche con sporadici interventi elettronici , il tutto rivolto verso sperimentazioni piu alternative. Il passo successivo è la messa a punto di uno spettacolo live per proporre CRUMBS al grande pubblico e saggiarne l’indice di gradimento. Vengono per questo coinvolti nel progetto Matt Langella al basso, Yuri Giannotti alla seconda chitarra ed

Alessio Toti dietro le pelli. Ultimata la line up, la band impiega diversi mesi per personalizzare le partiture dei vari strumenti e adattarle alle caratteristiche di ogni singolo musicista. E’ così che nascono i Diesanera, che fin da subito intraprendono i primi live testando CRUMBS sul piccolo pubblico e contemporaneamente apportando le ultime modifiche ai brani, fino ad arrivare alla stesura definitiva nel 2016, anno in cui il gruppo decide di ritirarsi in studio per incidere il lavoro in alta qualità e curare gli arrangiamenti. Oggi CRUMBS si propone nella sua veste definitiva, come un album difficilmente riconducibile ad opere precedenti, proprio perché caratterizzato dall’eterogenea provenienza dei musicisti che vi hanno preso parte.

INGRESSO E BEVUTE A PREZZI POPOLARI !

EX CASERMA OCCUPATA – VIA ADRIANA 16 – LIVORNO