Pensavate che non avremmo preparato nulla per chiudere l’anno come Cristo comanda? Quest’anno abbiamo preparato questo evento bello succulento che trasuda degrado solo per voi. Lo scorso anno un guasto tecnico impedì l’evento, ma quest’anno si alterneranno sul palco ben quattro band: gli alfieri del punk-hc meneghino Vinyl, da anni oramai garanzia di qualità come lo scudetto rosso sul galletto vallespluga, assieme ai concittadini Maze, da anni pietre miliari dell’hardcore più duro e tradizionale, i Rubber Room, complesso punk sparso tra le province di Milano e Como con il loro sound elettrico tipicamente ’77, ed i teutonici Sperrfoier, che nella lingua di Goete significa fuoco di sbarramento. Streetrock dal sound molto duro con influenze punk ed hard rock come i primi Bohse Onkelz, dei quali eseguiranno anche un paio di cover, direttamente da Colonia per voi pubblico di reietti e disagiati. Anche questa volta l’ingresso è gratuito, roba da spaccare il culo ai passeri ed inculare le mosche al volo! Accorrete numerosi e non ve ne pentirete!