Last One to Die Crew in collaborazione con Officine sonore di Vercelli ed Hardstaff Booking Agency presenta:

NEGATIVE APPROACH

La storica band HC di Detroit attiva dal 1981 arriva in Italia per 3 date estive e passerà anche sul nostro palco Sabato 27 Luglio!!!

In apertura:

Raw Power – HC Legends da Reggio Emilia

https://www.facebook.com/Raw-Power-36776807466/

Back from the Grave – HC dalla provincia di Torino

https://www.facebook.com/BackFromTheGraveHC/

Datakill – HC da Imperia