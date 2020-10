NoNowhere to go but lockdown

Alcolica Sequestri presenta, il 24 ottobre, nella cornice di Oasi San Giacomo, in quel di Molfetta, una serata nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per evitare la diffusione dei contagi da COVID19.

– Giorgio Senesi presenterà il suo libro “Dritti contro un muro”

Suoneranno !!

?ANTIDIGOS

[ Raw Crust Thrash Punx HC, Bari ]

https://www.facebook.com/antidigos/

? ONE DAY IN FUKUSHIMA

[ Grindcore, Eboli ]

https://www.facebook.com/odifgrind/

? S.F.C. – SO FUCKIN’ CONFUSED

[ Old School Hardcore Punk 91′, Taranto ]

https://www.facebook.com/SFCtarantoHC/

La serata avverrà rispettando tutti i criteri per evitare la diffusione del contagio da Covid19.

In linea con la situazione attuale è ?? OBBLIGATORIA la prenotazione. ????

Su www.alcolicasequestri.it o via mail a info@alcolicasequestri.it