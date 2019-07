Per la prima volta in Molise, i leggendari Impact, la band ferrarese che ha costituito la base della scena hardcore italiana anni ottanta attraverso capolavori come “Solo odio” del 1984, “Attraverso l’involucro” 12′ del 1987, “Inganno senza fine” e “Tutto tace” del 1990.

In apertura i Defezione Campobasso Hardcore, una storica realtà ormai consolidata nel capoluogo e in giro per la penisola.