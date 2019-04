Sabato 4 Maggio al Contro,Punk/Rock Festival :

Headliner la mitica PAOLINO PAPERINO BAND!!!

Uno degli eventi piu’ importanti e garosi dell’ intera stagione…

Birra omaggio a chi arriva entro le 22.15.

PROGRAMMA

Open doors : 21.15

Dalle ore 21.45 :

L.U.C.A.

(Letture Underground per Chitarra e Ansia.

Spin off dei The Hot Jokers,attitudine punk, avanspettacolo anni 70, mischiati con testi di canzoni e letture.)

The Real Wood ( Punk/Rock tutto al femminile!)

The Alano (Punk since 2001)

Keine Bananen

(Eclettica band Rock/Punk nota per il tormentone #SavethePanda dedicato all’ auto cult degl’anni 80/90,ma capace anche di brani ben piu’ impegnati)

Paolino Paperino Band ( Punk/Rock Heroes since 1987)

La Paolino Paperino band e’ un gruppo leggendario,che con la sua opera geniale e irriverente e’ stato precursore di alcuni generi della musica demenziale e punk.

Sono tra i fautori di alcune note leggende metropolitane,che si intrecciano a quelle sulla band stessa.

Sono stati i primi a coverare la sigla di un Cartone animato.

Hanno rischiato di far saltare un’ elezione.

Qualcuno dice perfino che in realta’ sono morti.

E invece dopo vent’anni sono tornati a suonare e ve li portiamo a Prato,Sabato 4 Maggio,al Punk/Rock Festival del ‘Contro’!!!!

Bio :

La Paolino Paperino Band è un gruppo punk rock proveniente dalla provincia di Modena.

Nata nel 1987, la band è stata tra i precursori dei gruppi skacore che ebbero successo negli anni novanta.

Le diverse influenze musicali, dai Ramones ai Bad Brains agli Skiantos, mescolandosi alle caratteristiche e alla creatività dei membri, hanno portato il gruppo ad avere una propria identità che si è manifestata – e tuttora si manifesta- in canzoni a volte puramente demenziali, a volte di maggiore spessore: in esse, spesso, sono trattati argomenti politici e sociali.

Tuttavia, la prerogativa saliente della band è la particolare vena ironica che contraddistingue la propria produzione artistica.

Grazie alla politica di libera redistribuzione della musica che il gruppo ha abbracciato, è possibile scaricare tutte le canzoni della Paolino Paperino Band da Internet. Tra i loro pezzi più conosciuti figurano Tafferugli, Carabinieri, Fetta.

La formazione decide di interrompere misteriosamente la propria attività nel 1994.

Nel maggio 2012, il gruppo decide di tornare sul palco.

Seguiranno gli album ‘Porcellum’ (2013) e ‘C’e’ gente che dormono’ (2017).

Sabato 4 Maggio continua al Contro la storia di una delle band piu’ geniali,originali,chiacchierate,misteriose e irriverenti nella storia del Punk Italiano!

*****************************************************************

Ingresso Euro 7

Birra omaggio fino alle 22.15

Tessera ACSI e documento obbligatori

(Quota associativa annuale tessera Euro 5)

Il Contro (Ex Riff, Ex Controsenso)

Via Dino Saccenti 33 – Prato

Di fronte al Palazzetto dello Sport di Maliseti

Comunicazione riservata ai Soci ACSI