I Persiana Jones tornano in tour in Italia a marzo con un nuovo progetto in cantiere, ANCORA!, in uscita a marzo per Uaz Records.

Trent’anni di attività, più di 1200 concerti tra Italia e Europa e 500.000 km percorsi, i Persiana Jones, sono tornati in studio a distanza di tre anni, per celebrare i tre decenni della loro carriera con un nuovo EP, Ancora! Il progetto, in uscita per Uaz Records, è la continuazione del lavoro iniziato nel 2013 con C M Yellow, che prevedeva l’uscita di tre EP nell’arco di 3 anni. Lo stile di Ancora! è quello che contraddistingue i Persiana Jones: ritmi in levare e chitarre distorte, campionamenti e scratch, potenti riff di fiati e l’energia di una band che riesce a convogliare la potenza dei live anche in studio di registrazione. Registrato e mixato al VIP di Torino, con Francesco Priolo, Ancora! contiene 5 brani che ti rapiscono fin dal primo ascolto.

I Persiana Jones sono Silvio Carruozzo alla voce, Bob Marini chitarra e cori, Beppe Carruozzo basso e cori, Whito De Grazia chitarra e cori, DJ Ciaffo scratch & noise, Maurizio “il gatto” Planker alla batteria, Yomar “el perro” Cardoso al trombone e cori, Paolo “De Angelo Parpaglione sax e cori e Stefano Cocon alla tromba.

? early bird a 5,00€ ddp fino a esaurimento biglietti dedicati a questa promozione

10 € biglietto intero