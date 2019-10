Salve disagiati! Come promesso Neanderthal Promoscion non vi lascia soli il mese di Ottobre, e mentre le foglie cadono e la uallera diventa paposcia arrivando a mezza coscia vi abbiamo preparato questo piccolo ma succulento evento, ovvero la presentazione ufficiale del video dei The Rubber Room “Just old rockers” prima che la band suddetta ci delizi con la loro consueta valanga di rumore. A seguire la one man band di Alessandro Ponti con il suo sound eclettico. il punk è morto, viva il punk!