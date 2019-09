Spazio Ligera, Lo Fi Milano & Hardstaff Booking Agency sono lieti di ospitare sul palco in fondo a Via Padova:

Prima Donna (USA)

Ritorna a Milano la band capitanata da Kevin Preston , già nei Foxboro Hot Tubs side project dei Green Day, per presentarci l’omonimo album , il primo per la Wicked Cool Records di Steven Van Zandt. Un salto di qualità come lo definiscono i membri del gruppo. Un lungo viaggio che incontra il rockabilly degli anni ’50 (Gene Vincent,Vince Taylor) attraversa gli anni ’70 glam (Marc Bolan, Iggy Pop) incontra il rock & roll che va da Ronnie Spector agli Stones omaggiando Nina Hagen e i Ramones,.

I Prima Donna assumono qualsiasi stile e lo fanno loro!

guest

Porte h. 21,30

Ingresso € 13,00

Prevendita > https://bit.ly/2YMYo3Z

Ligera

Via Padova 133 Milano

info@ligera.it

info@hard-staff.com