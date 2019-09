? Professional Punkers Circus 2nd edition ?

14 Settembre – Eterotopia SpaziopubblicoAutogestito

? 9 Bands

? Merchandising Area

? Food & Drinks

Media partner Lammusica

? INGRESSO

> 5 EURO alla cassa

? BANDS

> Comminor (Punk dalla Svezia)

> Huge Puppies (Ska Punk dalla Svizzera)

> Viboras

> BAD FROG

> LineOut

> Millwanks

> The Ferrets

> Crushed Cans

> The Rattoscimmia (Intergalactic sex, they cum from outer space)

****************************************************

Sempre presenti nello spazio:

?”PUNTO DI #DISTRIBUZIONE”:

Fuorimercato rete nazionale &

Csa Fontanini Lodi

– FuoriMercato San Giuliano

?”IL #GIARDINO CHE NON C’ERA”

Il parcheggio nel cuore di Eterotopia tramutato nel lontano 2008 in un’area di verde restituito al pubblico, visitabile tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00

?”#SWAP POINT”

E’ possibile scambiare:

– libri (dal nostro bookcrossing in continuo rinnovamento)

– riflessioni (non è una banalità)

– passa il favore (ci sono 3 persone alle quali hai dato il tuo aiuto?)

– Baratto Eterotopia

?”#LUDOTECA”

Area in cui sono presenti #giochi da tavola.

“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco che in un anno di conversazione” (Platone)

?”#BIKEPOINT”

Ampio parcheggio per biciclette nel giardino condiviso di Etero.

I BikePoint convenzionati con RecSando / Bicipolitana sono promotori del consumo al #KilometroZero.

-http://www.recsando.it/bikepoint

?”FINEST SOCIAL #BAR”

“Questo non è un bar,

ma uno strumento di autofinanziamento dello spazio!”

****************************************************

?LOCATION:

@ ETEROTOPIA

via Risorgimento, 21 – San Giuliano Milanese – MILANO

INDICAZIONI STRADALI :

?Con i mezzi:

Dalle stazioni di Milano Centrale o Lambrate prendere linea gialla M3 direzione San Donato Milanese, al capolinea prendere il bus linea z420 o 121

?Passante ferroviario: linea S1direzione Lodi, fermata Borgolombardo, da lì 10 minuti a piedi

?Orari per l’andata da Milano:

http://orari.atm-mi.it/121_14204.pdf…

http://www.trenord.it/media/1678339/s1-s3_lodi-milano-saronno.pdf…

?In auto:

Dalla tangenziale est, uscita San Giuliano Milanese o San Donato Milanese. Proseguire fino alla via Emilia che incrocia con Via Risorgimento.

Dalla Strada Provinciale ex Strada Statale 415 Paullese uscita in Via Gela (San Donato Milanese), seguire per San Giuliano Milanese, girare a destra in via Monticello,dritto fino all’incrocio con Via Risorgimento