?”PROFESSIONAL PUNKERS DIY Label Fest 2″ Sabato 19 Ottobre 2019

Presenteremo il nuovo album degli StormO “Finis Terrae”

Per l’occasione ci fara’ compagnia il peggio del peggio che puo’ offrire la scena sul tema delle “Malattie Mentali”

Le bands piu’ FILTHIEST della storia!

LINE-UP:

* STORM{O} (da Feltre presentano il nuovo disco Finis Terrae)

* DiscoMostro (Unicorni in acido bloccati nell’ascensore con Campari Lemon)

* Diciotto Mucche Uccise da un Fulmine (HC da Trento, son convinti di essere dei bovini, la hit “Giacomo il Piccione” hardcore con verso del piccione è gia’ storia)

* BEELZEBEAT (Grindabilly, Psychobilly da Padova – si vocifera’ che suoneranno dentro delle bare – ma ogni volta è uno show diverso, dal vivo spaccan tutto letteralmente – una delle band piu’ malattia della penisola)

* Psychoanalisi (dalle ceneri dei Congegno vi spettinano con la loro Musica per Cervelli)

* Bultaco Dc I (ex Indigesti e Rudy Medea alla voce e tante legnate HC)

* Zheros (old school HC, c’e’ Luca Ash alla batteria che vi spacca i denti, ha militato in band come Sottopressione, Maze e piu’ recentemente Crummy World)

* Aurevoir Sofia (da Cinisello col Balsamo non so bene definire il genere, dire Punk è limitativo, brividoni gia’ al primo ascolto)

* Rejekts (Grindcore Nero, il cantante non sta mai fermo sul palco e vi spettina alla voce, adrenalina pura)

Vieni presto e supporta le band in tour!!

? Ingresso 5 euri

? Info orari disponibili a breve

? Mega promozioni su cd e vinili

? per Distro e collab contattate Professional Punkers sulla pagina FB

Sempre presenti nello spazio:

?”PUNTO DI #DISTRIBUZIONE”:

Fuorimercato rete nazionale &

Csa Fontanini Lodi

– FuoriMercato San Giuliano

?”IL #GIARDINO CHE NON C’ERA”

Il parcheggio nel cuore di Eterotopia tramutato nel lontano 2008 in un’area di verde restituito al pubblico, visitabile tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00

?”#SWAP POINT”

E’ possibile scambiare:

– libri (dal nostro bookcrossing in continuo rinnovamento)

– riflessioni (non è una banalità)

– passa il favore (ci sono 3 persone alle quali hai dato il tuo aiuto?)

– Baratto Eterotopia

?”#LUDOTECA”

Area in cui sono presenti #giochi da tavola.

“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco che in un anno di conversazione” (Platone)

?”#BIKEPOINT”

Ampio parcheggio per biciclette nel giardino condiviso di Etero.

I BikePoint convenzionati con RecSando / Bicipolitana sono promotori del consumo al #KilometroZero.

-http://www.recsando.it/bikepoint

?”FINEST SOCIAL #BAR”

“Questo non è un bar,

ma uno strumento di autofinanziamento dello spazio!”

?LOCATION:

@ ETEROTOPIA

via Risorgimento 21 – San Giuliano Milanese – MILANO