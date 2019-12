PUNK rassegna curata da kikko dei Glory Hall

#supportyourlocalpunkheroes

a natale siamo tutti più buoni…..

anche i punk, ed infatti si presentano in versione soft, quasi musica da camera…

Viboras le serpi gridano!

I Viboras nascono nel settembre 2003, pochi mesi dopo l’incontro-colpo di fulmine tra i componenti della band sul set del video dei Berenice Beach (già band di Sal e Beppe) “Jennifer”: Irene, all’epoca protagonista del video e Gio, regista, trovano subito il feeling con il chitarrista Sal che propone di fondare un nuovo gruppo chiedendo a Beppe di unirsi al progetto.

Nell’arco di 4 mesi la band compone e registra un demo ed entra nel roster Ammonia Records, registrando l’album “Wrong” presso il celebre West Link Studio di Pisa allo scoccare dell’anno dalla formazione.

Da quel momento la band gira in Italia, Austria, Spagna unendosi a festival punk d’eccellenza come Eastpak Etnika Rock e la prima edizione di Rock in Idro, condividendo i palchi con nomi storici quali Toy Dolls, Darkest Hour, Punkreas, Derozer, Pornoriviste, Alberto Camerini.

Nel 2015 ripartono live e dopo un cambio di lineup che porta nel gruppo Julia (Noradrenalina) e Ga (New Ortensia Sox, Water Tower, The Sensibles) oggi i Viboras tornano per avere il vostro sangue..

Glory Hall punk rock post adolescenziale

sono in 4 ma vengono in 2

e ovviamente i due peggiori, mr Kikkothefreakposer e mr. GiulioCattaleo.

l’idea è di buttarla in caciara. Portate le uova marce.

Electric Rùer Rock’n’roll & dirty horror comics

Dove vengono buttati vecchi dischi e rifiuti tossici nasce l’ Electric Rùer (rovo elettrico),un “one man band” (voce-chitarra-armonica,maracas e foot drums) posseduto da una pianta mutante assetata di sangue e rock’n’roll. Una mostruosa storia a fumetti accompagnata da una musica persa tra i sentieri più oscuri,dove il garage punk incontra la psichedelia scavando fino alle radici della country music.

alle ore 20.00 pizzoccherata #sfamalscena su prenotazione qui nell’evento.

per tutta la serata esposizioni diy con

# IRENEVIBORAS

https://instagram.com/ireneviboras/

# ELECTRIC RUER

# ROOSTER LAB

https://instagram.com/lab.rooster/

# GLI INTRECCI DI PUCK

https://instagram.com/gliintreccidi/

# KIKKOTHEFREAKPOSER

# COLLETTIVO GASTRITE

# KOLON

https://instagram.com/kolon_endoscopina/

inizio concerti 21.30

ingresso ad offerta libera con tessera Arci