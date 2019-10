#PUNK rassegna curata da Kikko dei Glory Hall

#supportyourlocalpunkheroes

* Zombies No (FR/VE): Una band ai confini dello skatepunk e del metal, con una diversità multiculturale che proviene da ognuno di loro. Una musica a favore della consapevolezza sociale, dei pensieri, della libertà di parola e della vita.

-Music: https://zombiesno.bandcamp.com

-Video: https://youtu.be/h2396DEPYt4

-https://www.zombiesno.com

* 4 a While (IT): Velocità e molti woh-os e ahh-as completano il punk rock di 4 A While, che allo stesso tempo mette in evidenza i suoi testi di espressione, della società. Forti!

-Video: https://youtu.be/jKGx5uvm2pc

-Music: https://4awhilehc.bandcamp.com/releases

* Amos & the ruers

C’è gente che proprio non vuole capire quando è ora di darsi una calmata, uno di questi, ad esempio è Amos Villa, chitarrista/cantante che imperversa in Brianza da metà anni ’90, prima con la punk band Voglia Zero, poi su e giu per i palchi di mezza Italia con i Doppia Goccia ed tutt’ora come “one man band” e fumettista sotto il nome “Electric Ruer”. Un altro in questione è Ga Squillace, batterista punk rock con più di 20 anni d’esperienza alle spalle (Happy Day, New Ortensia Sox, Water Tower, LeFauci, Mexican Standoff, The Sensibles, Lester Greenowski and more…). Nell’ estate del 2017,in un periodo di tregua, i due trovano rifugio all’Arci Blob (Brianza) dove tra sessions di rock’n’roll e bagordi, capiscono di non poter proprio fare a meno di tutto questo.

Da questa dipendenza nascono i “the Ruers”

https://it-it.facebook.com/amosandtheruers/

Inizio concerto : 21.30

ingresso ad offerta libera con tessera Arci

Next #punk event

Save the date

*sabato 9/11

Pcp ~ Millwanks ~ Grossi & vicini

*venerdì 13/12 acoustic punk

Viboras ~ GloryHall ~ElectricRuer