Ex Caserma Occupata & Gabba Gabba De presentano:

PUNK IN DRUBLIC 25th ANNIVERSARY – TRIBUTE NIGHT

– So long and thanks for all the shots (Nofx Cover Band da Livorno)

– A Part Of Us (Melodic HC da Verona)

Gli A Part Of Us sono una band nata nel 2016 dal volere di 4 musicisti veronesi provenienti da progetti diversi di livello nazionale e internazionale e che propone un melodic hardcore di stampo classico arricchito con influenze moderne di band con un impronta più tecnica come A wilhelm scream, Mute e Darko.

Nell’aprile 2019 la band firma per This Is Core con la quale pubblica il primo full-lenght intitolato “DIFFERENT STORIES ON THE SAME ROAD” che uscirà il prossimo 21 giugno preceduto dall’uscita del video del singolo “fake (social) stars”.