F.M.S. RECORD, SCATTI VORTICOSI RECORDS e PADIGLIONE 14 presentano:

PUNK ROCK NIGHT

Sabato 22 Febbraio a partire dalle 22:00 al Padiglione 14 di Collegno (TO) tre band si esibiranno sul palco del Padiglione 14 di Collegno all’insegna di una nottata tutta rivolta al punk. Headliner della serata Atropina Clan, band della Val Susa, attivi dal 1998, simbolo della lotta NO TAV e legati a tutte le battaglie per la difesa dei diritti umani. Gli Atropina continuano la promozione del loro ultimo lavoro in studio Essere Umani, presentato quasi un anno fa e portato in diversi contesti indipendenti. Ricco di messaggi sociopolitici e interamente autoprodotto, l’album si presenta con sonorità intriganti e ritmiche ska che da sempre contraddistinguono il sound degli Atropina.

Con loro The Playground, band punk rock di Torino, che nell’occasione presenteranno il disco d’esordio Urticaria, sotto l’etichetta indipendente Scatti Vorticosi Records, che rispecchia la ricerca di un sound scarno, lineare, rumoroso, ma allo stesso tempo diretto e potente, in linea con le esperienze old school e proto punk dei primi Anni ’70.

A completare la ciurma i Ghost Friend, band di Torino, attiva dal 2012, un EP di 6 pezzi The Ghost Friend che con il loro sound corposo e immediato daranno una bella dose di noise e casino!!!!