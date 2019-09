PUNK rassegna curata da Kikko dei Glory Hall

#supportyourlocalpunkheroes

* Zombies No (FR/VE): Una band ai confini dello skatepunk e del metal, con una diversità multiculturale che proviene da ognuno di loro. Una musica a favore della consapevolezza sociale, dei pensieri, della libertà di parola e della vita.

-Music: https://zombiesno.bandcamp.com

-Video: https://youtu.be/h2396DEPYt4

-https://www.zombiesno.com

* 4 a While (IT): Velocità e molti woh-os e ahh-as completano il punk rock di 4 A While, che allo stesso tempo mette in evidenza i suoi testi di espressione, della società. Forti!

-Video: https://youtu.be/jKGx5uvm2pc

-Music: https://4awhilehc.bandcamp.com/releases

* Guru Sapiens

italian punk rock from Milano

Irriverenti e sfacciati, puntano a divertire divertendosi.

https://www.facebook.com/gurusapienspunk/

*Inizio Concerto : 21.30

ingresso ad offerta libera con tessera Arci