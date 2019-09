Il Lughè, in collaborazione con ruote&pinne, con il patrocinio del comune di Lugo organizza presso lo Skate park del comune (area dietro al supermercato Lidl) un concerto punk rock e contest di skate con lo scopo di raccogliere denaro da devolvere agli ospiti del canile comprensoriale di Lugo

Sul palco si esibiranno Andrea Rock (dj Virgin Radio) in acustico, Viboras da Milano e due band della provincia, Drive Me Dead e Sunset Radio.

Sarà possibile effettuare l’iscrizione al contest in loco dalle 13e30.

Ore 14:30 Drive Me Dead

Ore 15:10 Viboras

Ore 16:00 Andrea rock

Ore 16:45 Contest skate

Ore 17:45 Sunset Radio

Dj set cris.pain (dalle 13e30 per tutta la giornata)