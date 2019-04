Ven 19 Aprile,UNDERGROUND FESTIVAL al ‘CONTRO’ di PRATO!!!

HEADLINER I LEGGENDARI RAW POWER!!!!!!

Con loro on stage una batteria di fuoco non indifferente fra Metal e Hc : Over head / Carrion Shreds / Sterminia / Flashback of Anger e Collapse O_O

E se arrivate ENTRO LE 22.15 per ascoltare le prime band,per voi,UNA BIRRA DA 0,33 CL IN OMAGGIO!!

Gli orari riportati sono precisi e inamovibili sia sulla bevuta omaggio che sulle band,quindi..:

Venite presto,bevete,sostenete e gustatevi questo meraviglioso evento speciale tutto all’ insegna dell’ Underground!

PROGRAMMA

Dalle ore 21.00 (Esatte e reali) :

21.00 / 21.30 : Over Head (Punk/ Hc da S.Miniato – Pisa)

21.45 / 22.15 : Carrion Shreds (Death Metal)

22.30 / 23.00 : STERMINIA ( Thrash Metal since 2012 da Pisa)

23.15 / 23.45 : Flashback Of Anger

(Power/Prog Metal since since 2003)

00.00 / 00.30 : Collapse (Thrash Metal / Hc since 2007)

Dalle 00.45 fino alla vostra morte :

Raw Power (HC LEGEND SINCE 1981)

*********************************************************************

Ingresso Euro 7

Birra omaggio sino e non oltre le 22.15!