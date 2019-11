E come avevamo promesso, sebbene con un piccolo cambio di programma ecco l’evento di Aprile in un giorno speciale come la festa degli elettricisti, ma la vera liberazione arriverà quando ci saremo liberati di tutti gli stronzi di questo mondo! In attesa che ciò avvenga perchè non godersi un concerto al Centrale Rock Pub tra buona musica, amici e fiumi di birra? Per la prima volta in Italia suoneranno per voi i Riot Krew, combo di cinque elementi provenienti dalla Savoia con il loro stile essenziale ma diretto, e il cantanto in francese che fa molto anni ’80, coadiuvati dai giovanissimi question band, complesso locale della provincia di Como molto promettente, ed i The Rubber Room, band punk 77 molto valida che di recente ha pubblicato il loro primo video e che ha condiviso in tempi recenti il palco con i disciolti Patrons ed i Tenderizes. Mancare è peccato mortale, nemmeno il più indulgente dei pastori vi potrà salvare, per cui alzate il vostro culo di pietra e presentatevi in massa per un evento da immortalare. L’entrata è gratuita,per cui non avete scuse