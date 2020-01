Come promesso, dopo mesi di attesa siamo riusciti ad organizzare il tour dei Riot Kew, punk-streetrock band dalla Savoia con cantato in francese e sonorità molto vicine agli anni ’80, una chicca per gli amanti del genere. Ad accompagnarli gli oramai famosi Rubber Room, vecchie conoscenze di casa Neanderthal che faranno da band spalla (di maiale) ai nostri amici trans-alpini. Serata da non perdere per gli amanti del genere, per punk rasati e crestati, per gli ama il sound 77-82 e rivisitazioni, per chi si vuole ubriacare a merda, per chi non ha mai partecipato ad una serata organizzata da Neanderthal Promoscion, per chi ci conosce bene e vuole divertirsi una volta di più, per skins, punks, casuals, hools, herberts. Riot Krew per la prima volta assoluta nello stivale, ingresso gratuito anche sta volta per cui zero scuse!! Chi viene vale, chi non viene….