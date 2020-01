RocketMan Milano presenta una serata PeeEEeeSAntE!!!!!

GIOVEDI 6 FEBBRAIO / h 21:00 @ SPAZIO LIGERA (via Padova 133 – Milano) – Ingresso 5€

Marlo Tilt – I miasmi fetidi delle Cantine Sbuccia producono da sempre strani mostri: i Marlo Tilt sono fra i più marci e bizzarri. Suonano garage punk sudato e distorto, eppure stranamente melodico, imbevuto di gocce acide di tastiere da discarica.

Questa sera presenteranno dal vivo il loro album “Show A Stony Heart And Sink Them With It” su RocketMan

Deaf Lingo – Prodotto di punta delle Cantine Sbuccia. Chitarre piropiro e melodie strillate. Il quartetto, che si divide tra Milano e la Brianza, propone un sound sporco, tra riff di chitarra sinceri e assoli ignoranti. Alle spalle un Ep e un full length “Bug” hanno da poco presentato il loro nuovo EP….album in uscita prestissimo!

Stramonium (IG @stramoniumband) – Doom psych stoner da Milano con un album caldo e pesante come piombo fuso in uscita prossimamente su RocketMan