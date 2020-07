Cari Pogatori!!!

Rumori in Cantina è fuori controllo dopo la notizia che potevamo tornare alla quasi normalità e non aspettare l’anno prossimo con i concerti dal vivo,ci siamo messi subito al lavoro, naturalmente nel rispetto dell’attuale situazione

che obbliga a tutti rispettare certe regole!!

Torniamo con questo fest live ospitati dal “centro socio culturale Caprilino” e la loro location mozzafiato con un area immersa nel verde, con bar e cucina a prezzi popolari,il tutto a pochi km fuori centro di Pesaro.

Dalle 21,30 puntuali LIVE con:

*SIXTYONE-HUNDRED : Hardcore Punk 90 da Pesaro hc

Nascono a Pesaro nel 2019,con Fausto fondatore di Rumori in Cantina record eurlatore degli UZI e BLOCKHEAD alla voce,Mattia alla chitarra Yuri al basso e Giacomo alla batteria,suonano hardcore punk stile NY/HC old school 90,

influenzati musicalmente a band come:Sick Of It All,Agnostic Front,Minor Threat,

Slapshot ect.Sono una band totalmente DIY dove in primo piano mettono le idee e la musica di questo genere musicale

che per alcuni membri della band fa parte della propria vita!!!

https://www.facebook.com/pogoaipogatori/

*BASSOVENTRE : Punk Rock 90 da Pesaro

Band pesarese attiva dai primi anni 2000 propongono un punk rock anni 90 dinamico e veloce con pezzi propri con testi diretti e di giusto spessore!!!

https://www.facebook.com/bassoventre/

*GIORNI DI GLORIA : Melodic punk/HC da Pesaro

Melodic hardcore since 2016

Made in Tavullia, California.

https://www.facebook.com/giornidigloria.hc/

*NIKOTINA : Punk Hc da Firenze

Attivi dal 1995 propongono un hardcore punk old school influenzati da band come GBH, Misfits, Discharge, Adolescents,

dove non sarà facile restare fermi e solo ad ascoltare!!

https://www.facebook.com/NikotinaFirenzePunk/

*TOTALE APATIA : Punk MetiCcio da Brescia

l progetto TOTALE APATIA nasce verso la fine del 1997. Si iniziano subito a fare pezzi propri. Dopo qualche concerto nel 2000 arriva il primo demo-tape “Ve l’ho fatta sotto il naso!?!” stampato in 300 copie (esaurito); nel 2001 si registra un “Promo cd” e lo si manda ai vari locali ed etichette.Dopo un cambio di batterista a gennaio del 2002 esce il primo vero cd “CAVIE” in collaborazione con l’etichetta P.O.T.A. rec (www.potarecords.it). Escono inoltre alcune compilations (Sana rec,Dave rec,Agitato rec,Sub rock rec) nelle quali i TOTALE APATIA compaiono con alcuni loro pezzi e nello speciale Punk di marzo 2002 di ROCK SOUND “scambio d’energia” (un song di “CAVIE”) viene inclusa nel cd-sampler allegato alla rivista .Nel dicembre 2002 i TOTALE APATIA compaiono sulla stessa rivista con una loro intervista. Nel febbraio 2003 la band realizza il primo videoclip che viene presentato nella trasmissione DATABASE su ROCK TV. .. Fioccano le prime recensioni da parte di alcuni magazines e fanzine e sui vari siti web online.. Ai TOTALE APATIA viene riconosciuta una nuova formula di suonare Punk rock uscendo un poco dai soliti canoni legati al genere; punk,grunge,hardcore,pop rock sono gli elementi principali del sound della band. La formazione attuale è: RUSSU (chitarra e voce) ; CRESTA (basso) ; RINGHIO (batteria e cori) ; VENTU (Chitarra e cori). I TOTALE APATIA hanno suonato con : DROPCKICK MURPHY’S, MARKY RAMONE, EXPLOITED, AGNOSTIC FRONT, ANGELIC UPSTARTS,G.B.H.,THE SKATALITES, FLOGGING MOLLY, NOFX, NO RELAX, VICE SQUAD, MENACE , BOOZE & GLORY, ARGIES, FAR FROM FINISHED, PERSIANA JONES, TEN FOOT POLE, PUNKREAS,LOS FASTIDIOS, TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, BUGO, PROZAC , PORNORIVISTE, SHANDON, PETER PUNK, MORAVAGINE, DEROZER, PAY, SKRUIGNERS,KLASSE KRIMINALE ecc… Nell’aprile 2004 esce l’album “IL SENTIERO DA TROVARE”, sempre con P.O.T.A. rec., si produce un nuovo videoclip “PENOMBRA” (per qualche tempo in rotazione su rock tv), si compare sui vari mensili ROCK SOUND, PUNKSTER e le varie webzine e si continua a suonare. Il giorno di Natale del 2005 RINGHIO abbandona la band e dopo qualche mese inizia a suonare con PABLO nella V-POWER BAND, nel frattempo RUSSU e CRESTA girano con gli HATEBREEDERS proponendo un tributo ai gloriosi MISFITS e supportano bands del calibro di : SICK OF IT ALL, WALLS OF JERICHO, PUNKREAS, DEROZER ecc..

Luglio 2009: Nasce BIGRED , etichetta d.i.y. per la quale usciranno i futuri lavori,dalla necessità di autoprodursi e organizzarsi tour e di curare personalmente l’immagine e la promozione.La band entra in studio per il nuovo album. Si tratta di un “ritorno al futuro”. Le registrazioni vengono affidate a Gio Bottoglia, presso il LIVING RHUM di Castelgoffredo. Nel novembre 2009 esce il nuovo album “RITORNO AL FUTURO” (BIGRED/LEPARC). Il videoclip del singolo “SAI PERCHE’?” , la cui regia viene affidata a Stefano Bertelli, viene inserito in rotazione sulla neonata DEEJAY TV (ex ALL MUSIC) per circa 3 mesi. Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio la band compare nuovamente su ROCK SOUND con intervista e recensione. La band intraprende un TOUR che dura circa 12 mesi.

Dicembre 2012 la band festeggia i 15 anni di attività e per l’occasione stampa un nuovo ep intitolato “Sempre al top” (bigred/leparc), con la partecipazione alla chitarra di Daniel,primo chitarrista. Esce il nuovo videoclip “MILLE ALL’ORA”, regia di Andrea Bignami. “X”, un brano del nuovo ep viene inserito nella compilation “SOUNDS OF THE STREET FOR GAZA”,compilation benefit di prossima uscita , i cui proventi saranno destinati all’associazione onlus “DIMA”.Nello specifico le donazioni contribuiranno alla realizzazione dell’asilo per bambini “vittorio arrigoni” a Khan Younis,Gaza..

https://www.facebook.com/TOTALE-APATIA-97304660957/

Dopo i live la musica non si ferma le danze continuano fino a notte fonda con ai controlli:

DJ NITRO : rockabilly,garage surf,anni 60 e tanto altro!!!

https://www.facebook.com/DJ-Nitro-108239260580099/

*BAR A PREZZI POPOLARI

*CUCINA APERTA PANINI-PIADE-FRITTI

*NO TESSERE

*INGRESSO LIBERO (non si paga)

*SPAZIO DISTRO (tavoli disponibili)

Dajeeee!!!