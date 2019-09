????SBLENDER! Fest 2019 ????

? facile da raggiungere

? semplice da vivere

? BELLA musica

? si mangia BENE

? si beve INSIEME

? progetti di UTILITA’ SOCIALE

? Banchetti espositori DIY

DOVE?

?PARCO LAMBRO di Milano

Cascina S. Gregorio Vecchio

V.le Turchia, 44, MILANO

COME RAGGIUNGERCI?

? M2 (Metro); R34, RE11, S9 (Treno); 55, 925 (Bus).

INGRESSO SEMPRE IN LIBERTA’

ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI

(Domenica 15, ore 22)

? TU ce l’hai il biglietto??

ORGANIZZATO DA

Spazio MeM

LaFabbrica

Bananacore PROD

in collaborazione con

Newd

NoReason Booking

Cascina Biblioteca cooperativa

Circolo Svolta

con il sostegno e il contributo di

Milano, Municipio 3

WeRoad

??????????????????????

?? VENERDI’ 13 SETTEMBRE ??

|16|00| APERITIVO – 15 anni de LaFabbrica e non sentirli

Esibizione band di persone con fragilità

|20|00|

LIVE MUSIC A CURA DI NEWD

Elegant Mango

Jonathan Miller

See Maw

Dipdoze X Luccichio

Age Of The Egg

?? Uochi Toki ??

AFTERSHOW DJ SET

Tai

Volt

?? SABATO 14 SETTEMBRE ??

|20|00|

Day After Rules

Rougenoire

The Twerks

Spazio Bianco

?? Matrioska ??

AFTERSHOW DJ SET

Fuori, BARBONE

|17|00|

Conversas Martesana

tema PARITA’ DI GENERE

Live Music

?? DOMENICA 15 SETTEMBRE ??

|10|00|

Conversas Martesana

tema SPORT INTEGRATO

?? INIZIO tornei sportivi integrati per minori e adulti con disabilità

|13|00|

PRANZO SOLIDALE

|20|00|

LIVE MUSIC A CURA DI NoReason Booking

Six Impossible Things

The Enthused

DiscoMostro

Cara Calma

Riviera