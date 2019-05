SHEENA IS A PUNK ROLLER

Hey Oh! Let’s wall!

Quale miglior occasione del Punk Rock Raduno 4 per organizzare un bel pogo sul track?

Anche quest’anno, in collaborazione con Edoné Bergamo, le Crimson Vipers scaldano le ruote per un ultimo scrimmage prima delle vacanze..

E prima della partita e nell’intervallo, live show di Dan Vapid & The Cheats!

Cosa volete di più? Ah sì, per venirci a vedere e tornare all’Edoné per tutti i concerti del weekend e il nostro immancabile afterbout, potete contare sul Take The Sixty Bus