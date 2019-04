SABATO 20 APRILE 2019 | Bobby’s Live Bar

Due grandi ritorni ed un esordio in Basso Molise per il tradizionale concerto hc di pasqua.

Short Fuse, da Roma e Respect for Zero dalle Marche tornano al Bobby’s per presentarci i rispettivi nuovi lavori, usciti da poco su Indelirium Records. Due mine di hc furioso, veloce e ben suonato, per due band con un live coinvolgente e tutto da vivere in stage diving.

In apertura, da Campobasso, Fronte Della Spirale. Band di recente formazione, con il primo lavoro prodotto da Mastice Produzioni, a cavallo tra l’hc ed il punk di stampo old school.