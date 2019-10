Sparacchia Fest XV Edizione | In Felix Memory

Torna al CPA Fi Sud, per la quindicesima edizione, lo storico festival Punk HC dedicato alla memoria di Felix (1951 – 2003)

—————————————————————————-

Sabato 19 ottobre 2019

Ore 18 proiezione di “se ho vinto se ho perso”, il film documentario sui Kina

ore 20:30 cena sociale

ore 22 inizio live

# Destinazione Finale (Firenze Hardcore)

# Freigeist (Punk Hardcore da Firenze since 1989)

# Kina (Punk Hardcore Legends da Aosta since 1982)

# SPLEEN FLIPPER (Blastcore da Crema)

# A FORA DE ARRASTU (Hardcore dalla Sardegna)

# Affluente (Fondamentalismo Hardcore da Ascoli since 1992)

# Carlos Dunga (Thrash Soccer Punx da Firenze)

Centro Popolare Autogestito Firenze Sud

Via Villamagna 27/a, 50100 Firenze Italy

Bus: 8, 23, 31, 32, 71, 80 (fermata p.zza Gualfredotto)

Uscita autostrada Firenze Sud, svincolo v.le Europa

Rispetta il posto e i suoi occupanti, e quando esci…

Rispetta il quartiere e i suoi abitanti!

No Fasci – No Sbirri – No Cani – No Vetro

—————————————————————————-

Felice “Felix” Pizzolla, scomparso l’11 agosto 2003 in un incidente stradale sulla A1 nei pressi di Parma, è stato per moltissimi anni il DJ (uno di quelli veri) del Centro Popolare Autogestito Firenze Sud, anima e punto di riferimento della scena HardCore toscana e organizzatore di numerosissimi concerti nell’Astronave, la mitica sala concerti del primo CPA all’Ex Longinotti, vero e proprio trampolino e punto di ritrovo per moltissime band italiane!

Gli attivisti, i compagni, gli amici, i punk e le migliaia di persone che hanno frequentato il CPA Fi Sud gli debbono moltissimo: la passione che metteva nell’organizzare concerti e nel diffondere musica e cultura Punk HC era unica e incondizionata!

Da ormai quindici anni il CPA lo ricorda orgogliosamente attraverso lo Sparacchia Fest, un festival di musica HC, Punk e Oi! tra i più celebri in Italia, dove sul palco del Capannone si alternano band ormai affermate della scena italiana e gruppi giovani ed emergenti, all’insegna di quello spirito di condivisione e fraternità che Felice ci ha insegnato essere il fulcro della musica Punk…

FELIX SEMPRE CON NOI!