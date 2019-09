Allora, trogloditi bastardi e per nulla romantici, non sapete cosa fare il giorno di San Valentino e non volete stare a casa a guardare youporn? avete la vostra troglodita ma volete testare se è amore vero? Come sempre abbiamo la soluzione finale per tutti! Venite a questo concerto sanguinario e delirante come sempre, apriranno le danze macabre i 4awhile, punk di Monza, invero non nuovi da queste parti, e i The Flamingz, psychobilly brutale dalla città di Sant’Antonio (loro sono tutt’altro che santi) che vi faranno pogare e ballare con la musica del diavolo, in un tripudio di membra squartate e occhi cavati, se le vostre donne non vi lasceranno dopo cotanto orrore, vuol dire che è amore vero e siete condannati alla catena, in ogni caso vi aspettiamo, coppie e single, per le prime trenta persone che si presentano uno sputo in faccia in omaggio dai due Neanderthal, accorrete numerosi