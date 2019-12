Search & Destroy Radio, in collaborazione con Trecentosessantagradi Roma, è orgogliosa di presentare la quinta edizione della *Strummer Night*: il tributo romano a Joe Strummer quest’anno raddoppia, con un festival in due serate (20 e 21 dicembre) sempre nella consueta formula dei due palchi, elettrico e acustico.

? VENERDI’ 20 DICEMBRE

Inizio concerti ore 22 tassative! – Ingresso 5€

Set Elettrico

? Hellvis, Bastards of R’n’R (Speed Rock Metal, BO)

? The Spots – Band (Spunk’n’roll, NA)

? Terrorist Bengala Party (Post-apocalyptic Surf)

? COCKROACHES (Voodoo’n’roll)

Set Acustico

? Stefano Pompi Lee (Rude and Romantic Folkie Minstrel)

DJ Set

? Villa outta 90 Minuti x Morire Talk Rock Show

? March Etto outta Junkie Business

? SABATO 21 DICEMBRE

Inizio concerti ore 21 tassative! – Ingresso 7€

Set Elettrico

? Motosega (Rock’n’roll-Hardcore-Soul-Punk-Merda, NA)

? MilkSnake (Punk Rock ‘n Roll, BO)

? Choke Wire (Hc Punk)

? Calzeeni (Young Lads playing Old School Punk-hc – https://www.instagram.com/calzeeni/)

? The Bare Bones (Rotten Blues from Roma sud)

? PunkRobbers (PunkRock – Irish Folk)

? Malinquenti (Boogie and Spritz’n’Roll – https://malinquenti.bandcamp.com/)

Set Acustico

? Path (FolkBeat Vendetta)

? Marco de Annuntiis Tiedbelly (il Diavolo e lo Chansonnier)

DJ Set

? Frangetta Special

? KriminalPop

? Ingresso riservato ai soci ARCI

? Media partner Radiosonar.net e Inferno Store – Roma

? Locandina a cura di Emanuele Olives Illustrations