Domenica 24 novembre, alle ore 21.00, HT Factory (via Comina 35/37, Seregno – MB, ingresso 10 euro con tessera Acsi obbligatoria) presenta dal vivo per la prima volta in Italia Susan Cadogan, strepitosa voce del panorama Ska, Rocksteday e Lovers Rock. In apertura The Magnetics, formazione italiana capitanata da Olly Riva. Chiude la serata DJ SET “The Most wanted AKA”.