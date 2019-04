Parola d’ordine esserci!Il tanto sospirato evento di Maggio è arrivato cari primitivi! Dal Belgio arrivano i Tenderizers, precisamente dalla città di Bruges o Brugge a seconda di come la vogliate chiamare, con il loro sound punk grezzo anni ’70 e chitarre distorte porteranno il panico in città, e poi non dite che non eravate state avvertiti! Prima di loro vi prepareranno psicologicamente I Vinyl, invero non nuovi in questo rispettabile locale dove hanno già fatto conoscere la loro musica, se così la si può chiamare, fatta di urla, degrado e disagio sociale e i valtellinesi Jodedoss, è pure gratis, ma che cazzo volete di più? accorrete numerosi!!