ERocks Production in collaborazione con Krampus MGMT & Retailing & Apocalypse Extreme Agency sono lieti di presentare il ritorno a Roma delle leggende del punk The Exploited ??

opener ufficiali saranno i MAID of ACE

5.11 ROMA – TRAFFIC CLUB

Biglietti acquistabili in prevendita al prezzo di 12 euro d.d.p. su Do It Yourself Ticket e punti vendita Sisal

In cassa la sera dello show: 15 euro

La tessera non si paga!

