? Ci risiamo ragazzi! Nuovo Evento targato Bar bléza e nuova super Live Band in arrivo!

??? INGRESSO GRATUITO! ???

?? Per la prima volta in zona arrivano i grandi TheMagnetics (Band capitanata dal frontman Olly Riva già leader degli SHANDON e dei Soulrockets) a farci divertire, ballare e far bolgia assieme con le loro sonorità vintage Jamaicane tra cui SKA anni 60, Rocksteady, early Reggae, ma tutto in una cornice Soul e Rhythm N Blues!

? Ad aprire le danze Special Guest direttamente dagli anni 60′:

I PUGNI che vi faranno ballare a suon di Beat & Rock’n’Roll old school!

? Aftershow la Serata prosegue fino a notte fonda con il DJSet Rock,Punk,Ska, Hard’n’Heavy a 360′ by

? DJ URSUS

In alto i calici e i fegati… il Bléza vi aspetta!