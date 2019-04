Evento speciale al Virgola sabato 11 maggio con The Peawees band punto di riferimento per la scena rock & roll internazionale che dopo oltre 20 anni on the road, non smettono di sorprendere con il proprio personalissimo stile, un mix di rock & roll, R&B, garage, soul e punk rock.

Presentano a Sestri Levante il loro nuovo album: “Moving Target”, dieci canzoni ispirate dal Wall of Sound di Phil Spector, dal groove dei Sonics e dall’eclettismo dei Clash. Pezzi carichi di chitarre jingle-jangle, pianoforte incandescente, un ritmo irresistibile e un song-writing micidiale. .

Hanno suonato in tutta Europa e negli Stati Uniti condividendo il palco con leggende del calibro di Sonics, Bad Religion, Damned, Dictators, Radio Birdman, Detroit Cobras, Dwarves e molti altri.

Canzoni come “A Reason Why”, “Walking Through My Hell”, “Justify” e “Stranger” vi scalderanno cuore, anima e corpo, trascinandovi in una serata memorabile

I Peawees sono Hervé Peroncini (voce e chitarra), Carlo Landini (chitarra), Fabio Clemente (basso) e Tommy Gonzalez (batteria)

Ad aprire la serata We Love Surf duo rocknroll/beat/surf, voce, chitarra e batteria, nato a Carrara nel 2011, grazie ad Andrea Marcori (Kobayashi/CuraroDischi) con il desiderio di connettere surf praticato e musica.

Le onde di We Love Surf attraversano tutta la penisola grazie ad un’intensa attività live che conta più di trecento concerti negli ultimi quattro anni.

Ingresso 7€