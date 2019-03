La leggendaria pop punk band americana fondata nel 1981 da Joe Queer sbarca in brianza!

The Queers LIVE

HT Factory – Seregno MB

Domenica 31 Marzo 2019

Opening:

Gli Impossibili Punk-rock

Viboras

Wasei Hey Go

PREVENDITA 10€ d.p. > bit.ly/thequeershtf

*Biglietti disponibili in cassa anche la sera dell’evento

Dalle ore 19.00

STREET FOOD • 4 Spaghi

https://www.facebook.com/4spaghi/

DOLCI • Laura Donati

https://www.facebook.com/laura.donati.378

NEURODISTRIBUTION • Max Galli

https://www.facebook.com/massimo.galli.75

? Timing

Doors > 19.00

Live Start > 19.30

End > 00.30

Via Audio | Otis Tours | Troublezine.it

HT FACTORY (ex Honky Tonky)

Via Comina 35/37 Seregno

tessera ACSI obbligatoria

sottoscrizione tessera 5€ valida per la stagione completa 2018/2019

RAGGIUNGERCI? FACILISSIMO!

IN MACCHINA

Dalla superstrada Milano-Meda (SS35):

Prendete l’uscita 11 (Seveso) e seguite le indicazioni per Seregno.

Appena entrati in Seregno prseguite dritto alla rotonda e al semaforo. Dopo il semaforo girate nella prima via a sinistra e parcheggiate.

Dalla superstrada Valassina (SS36)

Uscite a Desio nord–Zona industriale, seguite le indicazioni per Seregno.

Dopo aver superato il cartello di ingresso città, troverete un bivio con in mezzo un benzinaio, tenete la sinistra, al secondo semaforo girate a sinistra quindi la prima a destra e parcheggiate.

IN TRENO

Linea Milano-Chiasso, scendete a Seregno, prendete l’uscita del sottopasso pedonale “Via Comina” all’uscita girate a sinistra e siete arrivati.