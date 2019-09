The Selecter

40th Anniversary Tour

Special guest: Rhoda Dakar (dj set)

Sabato 5 Ottobre 2019

Legend Club Milano – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 20,00 prev.

? Vivaticket Italia: bit.ly/TheSelecter_VT

? TicketOne: bit.ly/TheSelecter_T1

Il tour europeo della band per il quarantesimo compleanno delle leggende ska The Selecter toccherà sette diversi paesi, passando per la Shepherd’s Bush Empire di Londra, e porterà in giro il loro repertorio arricchito da alcuni brani rivisitati con la presenza di Rhoda Dakar, già voce della band ska tutta al femminile The Bodysnatchers e dei The Specials, che inoltre aprirà le danze con un suo dj-set. Ci saranno molte altre sorprese che la band preferisce non svelare al momento!