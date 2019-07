Eccoci ancora una volta pronti a tornare, abbiamo creato per voi trogloditi un evento che sicuramente vi resterà impresso in quella capoccia vuota che avete. Tornano per voi dopo un anno da Splimbergo The Shed con il loro terrace punk per skin, punk, casuals, mods, herberts, ultras e chiunque ami il calcio e lo stadio, cori e degrado che si taglia a fette per voi. Ad accompagnarli ci saranno i californiani Wasey Hey! Go!, californiani ma della California di Lesmo, che vi pensavate? In ogni caso anche loro spaccano e sono gradevolissimi per chi non distingue il suono di una chitarra distorta dal rumore di una motosega ma va bene così, assieme a loro suoneranno anche i DHTW, ed in più il cantante degli Shed, Mauro, presterà il suo libro “Irregolari” che tratta dei movimenti pre hooligans in anni non sospetti, isn’t it romantic? Vi aspettiamo, chi viene vale, chi non viene.