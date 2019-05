Sabato 11 Maggio live al Contro:

THØRN (Indelirium records): Blackened/crust da Milano, la formazione comprende membri di band underground quali If I die Today, La Fin, Calvario e One dying wish, per la prima volta in Toscana!

https://thorncrust.bandcamp.com/releases

FURY KILL SADNESS: Furious old school punk da Empoli, ritornano a suonare dopo 20 anni!

BY THE RIVER: Post-punk da Santa Croce

https://bytheriver.bandcamp.com/releases

Ingresso Euro 3

Tessera ACSI e documento obbligatori

(Quota associativa annuale tessera Euro 5)

Il Contro (Ex Riff, Ex Controsenso)

Via Dino Saccenti 33 – Prato

Di fronte al Palazzetto dello Sport di Maliseti