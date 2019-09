TV SMITH la leggendaria voce degl Averts

live @ GERMI luogo di contaminazione

Via Cicco Simonetta, 14 A, 20123 Milano MI

https://www.germildc.it/

Otta & Kamo birthday party

Ingresso 10 euro con tessera ACSI

Per chi ne fosse sprovvisto, è necessario farne richiesta compilando il form online almeno 24h prima dell’evento

https://www.germildc.it/tesseramento/

T.V. Smith oggi è meglio noto come “leggendaria voce degli Adverts”, una band in prima linea durante l’ondata rivoluzionaria punk inglese. Nel 1977, gli Adverts, erano regolarmente ospiti al Roxy Club di Londra. Nello stesso anno, per Stiff Records, uscì il singolo One Chord Wonders, più che un inno, un vero e proprio manifesto del movimento punk. Seguì Gary Gilmore’s Eyes, che scalò le classifiche britanniche e fece guadagnare agli Adverts grande notorietà attraverso continue apparizione radio e televisive. Il loro primo album, Crossing The Red Sea With The Adverts, è stato inserito da John Peel nella lista dei 20 album fondamentali del punk. Nel novembre del 1979 gli Adverts si sciolgono dopo aver pubblicato Cast Of Thousands, definito da Mojo Magazine l’unico album di quell’anno in grado di competere con London’s Calling dei Clash. Tim Smith forma quindi una nuova band, i T.V. Smith’s Explorers, che pubblicano il singolo “Tomahawk Cruise” che raggiunge subito le hit delle classifiche britanniche.Dopo diversi anni di attività col gruppo, all’inizio degli anni ’90 TV-Smith decide di intraprendere la carriera solista. Ancora oggi si esibisce quasi a tempo pieno in giro per l’Europa e oltre, con i propri pezzi in acustico, o con il backing di una varietà di altri gruppi da tutto il mondo, tra cui membri dei Die Toten Hosen (DE), Punk Lurex OK (FIN), Midnight Creeps (USA), The Valentines (IT), The Bored Teenagers, etc.. Oggi TV Smith torna a Milano ad interpretare brani della sua carriera solista e i grandi classici dello storico Crossing the red sea with the Adverts