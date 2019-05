?? PUNK ROCKERS REVAMPED ??

L’uomolupo di Spilamberto ospita due delle band Punk Rock più rumorose di sempre! Viboras Shonan insieme per una serata che non sarà facile da dimenticare.

I Viboras presenteranno il loro nuovissimo EP “BLEED”, gli Shonan proseguono il loro “Farewells And Pillows on TOUR”. Merchandise, dischi e tutto quello che vi serve per seguire queste due bands!

L’Hombrelobo offre una vastissima scelta di ottime birre e una cucina a prova dei palati più esigenti. E se a tarda notte avete il languorino, colazione con bomboloni per tutti.

Venite ad ascoltare la meglio musica in circolazione. Parola dell’uomolupo.

CHEERS!