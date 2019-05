Release party del disco d’esordio del musicista romano Vincenzo Grieco – “Misleading lights of town”, uscito a Maggio 2019 per la Red Cat inst Fringe!

“Tra hard rock, blues, funk e country, protagonisti di questo album sono le melodie, gli arrangiamenti ed i testi, mai banali, attraverso i quali Vincenzo racconta la sua storia (musicale e non solo).

Un vero e proprio “diario di viaggio” in cui il suono inconfondibile della sua chitarra è al servizio della narrazione.

Insieme a Vincenzo in questa impresa, una doppia band, sei cantanti e due sezioni d’orchestra, per un disco che vi lascerà senza fiato.”