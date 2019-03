Release Party Water Tower 30° *pdd *cibo

WaterTower RELEASE PARTY

30 anni di Watertower in pillole

1989 – nelle periferie milanesi nasce una delle prime band della scena punk-rock lombarda.

Ogni loro concerto diventa un’occasione di ritrovo per tutti i giovani delinquenti del circondario.

1996 – esce Con l’aggiunta di anidride carbonica (500 copie), effervescente mix tra punk e ska.

E’ la goccia che fa traboccare l’acquedotto (cioè WaterTower): cresce l’entusiasmo, si moltiplicano le apparizioni dal vivo e piovono consensi!

1998 – si completa la rosa con l’innesto di Spizzy e del suo trombone, che danno l’ultima mano al sound del gruppo e al primo mini-cd Antiossidante (400 copie vendute nei primi tre mesi… roba da hit-parade!).

2001 – esce Saloon prodotto dall’etichetta indipendente Sano Sound, creata dal gruppo in memoria del primo storico batterista.

Arriva Ga alla batteria, ma Enzino resta un membro fisso nell’entourage dei WaterTower.

2002 – Water Tower e gli amici vengono sconvolti dall’improvvisa scomparsa di Spizzy, ma il gruppo decide di continuare a suonare… per Spizzy e con il suo ricordo nel cuore.

Arriva poi un nuovo fiato: Alfio (precedentemente introdotto nel gruppo proprio da Spizzy), che con la sua tromba rileva quello che era il ruolo del compianto trombonista.

2004 – esce per Decibel Records un altro disco dei WaterTower, dal titolo: Radioattivo.

2007 – esce Vendesi illusioni

2011 – esce fuori dal caos e ce un cambio nella formazione, ga dopo 12 anni lascia e vine sostituito da samu ( garadro, snorkz)!

PDD

Si narra che sulle fronti dei 5 ragazzi una notte comparve una specie di stigmate con impresse queste 3 lettere ma nessuno conosce la verità..

Cibo

La musica e’ una cosa troppo seria per essere presa sul serio.

Noi ve li abbiamo presentati al meglio, se non vieni sei un wtpdd!

Ingresso €5

