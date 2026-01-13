Concerto benefit “Inguaiati con la legge #19” al CSOA Cox18

Sabato 7 febbraio 2025 il CSOA Cox18 di Milano ospiterà una nuova edizione del concerto benefit “Inguaiati con la legge”
L’evento si terrà nello spazio di via Conchetta 18, luogo storico d’autogestione milanese, con inizio concerti previsto per le 22:30.
Line up
Sul palco tre band provenienti da diverse aree della scena hardcore e punk:
Contrasto – hardcore vecchia scuola, Cesena
Ritrito – Trento
Apoptosi – raw hardcore/punx, Bergamo
Informazioni
Data: sabato 7 febbraio 2025
Luogo: CSOA Cox18, Milano
Orario: ore 22:30
Ingresso: benefit