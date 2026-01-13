34K
37K
The Latest

Concerto benefit “Inguaiati con la legge #19” al CSOA Cox18

byDeka
13 Gennaio 2026
No comments

Sabato 7 febbraio 2025 il CSOA Cox18 di Milano ospiterà una nuova edizione del concerto benefit “Inguaiati con la legge”

L’evento si terrà nello spazio di via Conchetta 18, luogo storico d’autogestione milanese, con inizio concerti previsto per le 22:30.

Line up

Sul palco tre band provenienti da diverse aree della scena hardcore e punk:

  • Contrasto – hardcore vecchia scuola, Cesena

  • Ritrito – Trento

  • Apoptosi – raw hardcore/punx, Bergamo

Informazioni

  • Data: sabato 7 febbraio 2025

  • Luogo: CSOA Cox18, Milano

  • Orario: ore 22:30

  • Ingresso: benefit

BIG D AND THE KIDS TABLE: finiti i lavori per l'undicesimo album da studio

byMatteo Paganelli
