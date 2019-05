Confermati anche i WATER TOWER per il Punkadeka Festival!

Essendo una festa, non potevano certamente mancare i Water Tower!

Nati nel 1989 sono una delle prime band della scena punk-rock lombarda e ogni loro concerto diventa un’occasione di ritrovo per tutti i giovani delinquenti del circondario.

Trentanni fa, tre ragazzi delle periferie milanesi (Rokkino, Sano e Vittorino) formano i WaterTower ma ben presto l’incantesimo si spezza: Sano vola via e Vittorino si perde tra le “pinete” di Cinisello Balsamo.

Così resta a Rokkino l’arduo compito di continuare la missione per conto di Dio.

E Dio provvede: Enzino e Pera ridanno slancio e vitalità al progetto Water Tower: batteria che corre, basso che gira a mille… e la macchina non va più a tre, anzi, corre come una locomotiva!

A dare la voce al gruppo ci pensa Cecco, dal canto possente e dalla lirica tagliente!

Ci siamo: è ora di dare alla luce l’opera prima: nel 1996 esce Con l’aggiunta di anidride carbonica , effervescente mix tra punk e ska.

E’ la goccia che fa traboccare l’acquedotto (cioè WaterTower): cresce l’entusiasmo, si moltiplicano le apparizioni dal vivo e piovono consensi!

Nel 1998 si completa la rosa con l’innesto di Spizzy e del suo trombone, che danno l’ultima mano al sound del gruppo e al primo mini-cd Antiossidante.

Ma, tra un live e l’altro, il gruppo si rintana in saletta per lavorare alla prima vera e propria uscita discografica: Saloon, prodotto nel 2001 dalla etichetta indipendente Sano Sound, creata dal gruppo in memoria del primo storico batterista.

Nel dicembre del 2001 arriva Ga alla batteria, ma Enzino resta un membro fisso nell’entourage dei WaterTower. Ga viene da sei anni di esperienze su e giù per la scena punk milanese con gruppi ska-core (Happy Day, New Ortensia Sox), pop-punk (Pastecolorate) e con la sua etichetta indipendente Decibel Records.

Nel Giugno 2002, i Water Tower e gli amici vengono sconvolti dall’improvvisa scomparsa di Spizzy, ma il gruppo decide di continuare a suonare… per Spizzy e con il suo ricordo nel cuore.

Nel Settembre 2002 arriva nel gruppo un nuovo fiato: Alfio (precedentemente introdotto nel gruppo proprio da Spizzy), che con la sua tromba rileva quello che era il ruolo del compianto trombonista.

Nel Maggio 2004, esce per Decibel Records un altro disco dei WaterTower, dal titolo: Radioattivo.

Dopo che Alfio viene affiancato ai fiati da Francesco, nuovo trombonista del gruppo, i tempi sono maturi per cimentarsi di nuovo con l’autoproduzione: nel 2007 esce Vendesi illusioni nel 2009 esce vendesi illusioni nel 2011 esce fuori dal caos e ce un cambio nella formazione, ga dopo 12 anni lscia e vine sostituito da samu ( garadro, snorkz)!

Siamo nel 2019 e dopo vari mesi di sala prove comincia a prendere forma il nuovo album che festeggerà il trentennale della nascita della band: Watertower, disco omonimo esce ufficialmente a metà aprile per Rocketman REcords, prodotto da Ette ai Real Sound Studios e sarà anticipato da vari live di anteprima per il pubblico di fans che li segue da decenni.

“I Water Tower sono una vera e propria istituzione del punk brianzolo: in giro da 30 anni, autori di 7 dischi, hanno condiviso il palco con gente come Toy Dolls, GBH, Swingin Utters, Real McKenzies, Skarface, The Briggs e qualsiasi band italiana punk e ska della scena anni ’90 e ’00, toccando momenti grandiosi (Rock in Idro ’06 con Iggy & The Stooges) e tragici (la morte del trombonista Izzy), epici (Izzy Day ’04, 2000 persone al CS Boccaccio di Monza) e ridicoli (la polizia che cerca di arrestarli a Vimercate a fine anni ’90)”.

“Ci sono solo due band che non se ne sono mai andate: i Punkreas (di cui abbiamo già parlato) e i Water Tower”

PUNKREAS + IMPOSSIBILI + FFD + WATER TOWER and more!

PUNKADEKA 1999-2019 Festival

30 AGOSTO 2019 – CARROPONTE Sesto San Giovanni – Milano



