Confermato: BAY FEST nel 2021!

La conferma è arrivata, BAY FEST si terrà sempre a BELLARIA (Igea Marina – Rimini) e le date del festival saranno:

Giovedì 12 Agosto 2021

Venerdì 13 Agosto 2021

Sabato 14 Agosto 2021

HUB Music Factory sta continuando a lavorare per riconfermare e ampliare la line-up prevista nel 2020 e gli organizzatori stanno operando in diversi ambiti per rendere il festival un evento unico nel suo genere: “…. e faremo del nostro meglio per rendere il festival ancora più bello e ricco”.

Nei prossimi giorni verranno annunciate le prime band confermate del cartellone 2021

Per informazioni www.bayfest.it & www.hubmusicfactory.com